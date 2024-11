O Arsenal recebeu e venceu o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo por 3-0, num jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Inglesa.

Sem vencer há quatro jornadas, os comandados de Mikel Arteta queriam dar uma resposta perante os milhares de adeptos no Emirates e o primeiro golo não demorou a chegar. Timber viu o 1-0 ser anulado por posição irregular, mas dez minutos depois foi Saka a desferir um pontapé indefensável que levantou todo o estádio.

Do outro lado, a desvantagem ao intervalo fez com que o técnico português lançasse Jota Silva para o relvado, mas nem assim o Nottingham conseguiu contrariar o favoritismo dos «gunners».

Depois de marcar, Bukayo Saka serviu Thomas Partey para o 2-0 e uma machadada final nas aspirações dos visitantes que durante todo o encontro não fizeram qualquer remate enquadrado com a baliza do Arsenal.

Até final, houve ainda tempo para mais um golo dos londrinos, desta vez por intermédio de Nwaneri que fechou as contas do encontro.

Este resultado deixa o Arsenal na quarta posição do campeonato, a seis pontos da liderança, ainda que o Liverpool tenha um jogo a menos, que vai realizar este domingo. Recorde-se que os «gunners» defrontam o Sporting esta terça-feira, a contar para a Liga dos Campeões.

Já no duelo entre portugueses, o Wolverhampton deslocou-se até ao reduto do Fulham de Marco Silva e aplicou uma goleada inesperada, com o resultado a fixar-se nuns expressivos 4-1.

Com apenas uma vitória desde o início do campeonato, os visitantes apresentaram um onze com José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes e Rodrigo Gomes, sendo que Gonçalo Guedes entrou na segunda parte e Carlos Borges não saiu do banco de suplentes.

Um primeiro tempo dividido viu o resultado chegar empatado ao intervalo, graças aos golos de Iwobi e Matheus Cunha.

Só que na segunda parte o rumo do jogo foi completamente distinto e a eficácia do Wolverhampton não deu qualquer hipótese às aspirações do Fulham chegar aos lugares europeus.

João Gomes marcou aos 53 minutos, Matheus Cunha chegou ao «bis» já perto do minuto 90 e no período de compensação, Gonçalo Guedes também colocou o nome na lista de marcadores.

Outros resultados desta 12.ª jornada:

Aston Villa-Crystal Palace, 2-2

Bournemouth-Brighton, 1-2

Everton-Brentford, 0-0