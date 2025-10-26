O Arsenal venceu o Crystal Palace, por 1-0, graças a um golo apontado por Eberechi Eze, que ainda começou a atual temporada ao serviço do emblema que conquistou a Taça de Inglaterra no ano passado.

Com esta vitória, os «Gunners» ampliaram a vantagem no topo da Liga Inglesa, beneficiando da derrota do Manchester City no reduto do Aston Villa.

A equipa orientada por Mikel Arteta segue na liderança do campeonato com 22 pontos e é seguido por Bournemouth e Sunderland, com 18 e 17 pontos, respetivamente. Por outro lado, o Crystal Palace é décimo classificado, com 13.

No próximo fim de semana e a contar para a Liga inglesa, o Arsenal vai procurar mais uma vitória no terreno do Burnley, enquanto que o Crystal Palace recebe o Brentford.

No duelo que opôs dois emblemas onde atuam jogadores portugueses, o Wolverhampton, treinado por Vítor Pereira, foi derrotado no Estádio Molineaux pelo Burnley, por 3-2.

O Burnley entrou com tudo no jogo e aos 30 minutos já ganhava por 2-0, graças a um «bis» de Zian Flemming. O Wolverhampton respondeu e conseguiu empatar ainda antes do intervalo, com um golo de Larsen de penálti (42m) e outro de Munetsi (45+4m), respetivamente.

O golo que carimbou a vitória do Burnley surgiu já nos últimos minutos de jogo, com Lyle Foster a ser o herói da partida, ao marcar aos 90+5m.

Do lado do Wolverhampton, Rodrigo Gomes jogou os 90 minutos e José Sá não saiu do banco. Já do lado do Burnley, o ex-Benfica Florentino foi titular e saiu aos 90+3m.

Os «Lobos» continuam na lanterna vermelha da Premier League, com apenas dois pontos conquistados, em nove jogos. O Burnley, equipa recém-promovida ao principal escalão do futebol inglês, ocupa a 16.ª posição, com dez pontos.

Na próxima jornada, o Wolverhampton de Vítor Pereira visita o Fulham de Marco Silva, num duelo de treinadores portugueses. Já o Burnley recebe o líder Arsenal.

Noutro encontro da nona jornada da Liga inglesa, o Bournemouth derrotou o Nottingham Forest, por 2-0. O resultado ficou fechado ainda na primeira parte, graças aos tentos de Tavernier e Kroupi, aos 25m e 40m, respetivamente.

Com este resultado, o Bournemouth é o surpreendente segundo classificado da Premier League, com 18 pontos, a apenas quatro do líder Arsenal. Já o Nottingham Forest é a primeira equipa nos lugares de despromoção, ocupando o 18.º lugar, com somente cinco pontos.

Na próxima jornada, o Bournemouth visita o reduto do Manchester City e o Nottingham Forest recebe o Manchester United de Ruben Amorim.