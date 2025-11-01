O Arsenal venceu (2-0) no reduto do Burnley e segue líder isolado da Premier League. Do lado dos «Gunners», Viktor Gyökeres foi titular e fez o gosto ao pé. Pela equipa da casa, Florentino Luís foi titular e fez o jogo todo.

O Manchester United, de Ruben Amorim, não conseguiu dar continuidade às vitórias e escorregou frente ao Nottingham Forest.

O triunfo da formação de Londres foi escrito na primeira parte. Aos 14 minutos surgiu o primeiro de uma forma muito habitual - de canto. Declan Rice a procurar a cabeça de Gabriel Magalhães ao segundo poste. O brasileiro emendou para o cabeceamento certeiro do ex-Sporting.

Ainda na primeira metade surgiu o segundo do Arsenal, novamente através de um cabeceamento. Desta vez foi Rice, inglês que esteve ligado ao primeiro golo, a encostar para o segundo da partida. Ao intervalo, Mikel Arteta viu-se obrigado a tirar Viktor Gyökeres por lesão e o sueco pode estar em dúvida para a partida da Liga dos Campeões, esta terça-feira, frente ao Slavia Praga.

Com este triunfo (2-0), o Arsenal é líder da Premier League com 25 pontos. O Burnley, por sua vez, está em 17.º com dez pontos.

Já o Crystal Palace regressou às vitórias. Na receção ao Brentford, o golo de Jean-Philippe Mateta (30m) e o autogolo de Nathan Collins (56m) escreveram a história do triunfo dos «Eagles» (2-0).

O Palace assume a sétima posição com 17 pontos. O Brentford, por sua vez, é 12.º com 13 pontos.

Numa outra partida em terras britânicas, o Brighton recebeu e venceu (3-0) o Leeds United. Danny Welbeck abriu o marcador (11m) e Diego Gómez bisou (74m e 70m) para o triunfo da equipa da casa.

O Brighton está na oitava posição com 15 pontos, enquanto que o Leeds United está em 16.º com 11 pontos.













