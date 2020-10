O treinador francês Arsène Wenger crê que a criação de uma Superliga europeia pode acabar com o domínio da Premier League face aos restantes campeonatos europeus.

«A Premier League tem uma superioridade sobre o resto e as outras ligas tentam destruir essa vantagem. Para eles, o melhor que pode ser feito é criar uma Liga Europeia. Então, se eles conseguirem o acordo com os grandes clubes ingleses, isso vai acontecer», disse ao The Guardian.

A Superliga destina-se à elite europeia exclui os clubes de menor dimensão, que seriam os maiores prejudicados. Por outro lado, Wenger acredita que quem pode beneficiar mais com a prova são os proprietários dos grandes clubes.

«Estamos num período de proprietários que são investidores», sublinhou o técnico de 71 anos. «O primeiro objetivo deles é ganhar mais dinheiro. E a Superliga Europeia é uma forma, talvez, de o conseguirem», acrescentou.