A Associação de Futebolistas Profissionais anunciou esta terça-feira os vencedores das diversas categorias que estiveram a votos tanto por parte dos adeptos, como dos atletas e treinadores.

O principal destaque foi para a categoria de melhor jogador do ano da Liga Inglesa, que acabou nas mãos de Phil Foden (Man. City), depois de uma temporada em que os «citizens» conquistaram o inédito tetracampeonato.

Phil Foden is the PFA Players’ Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/V2nQ6RgrO7 — Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024

Na verdade, o Man. City e o Arsenal dominaram grande parte dos vencedores, já que na equipa do ano apenas Van Dijk e Ollie Watkins não integram as equipas orientadas por Pep Guardiola e Mikel Arteta.

De resto, Cole Palmer venceu o prémio de melhor jogador jovem da temporada na Liga Inglesa e Bunny Shaw foi eleita a melhor jogadora da Liga Inglesa de futebol feminino.

Confira aqui a lista completa de vencedores:

Jogador do ano da Liga Inglesa - Phil Foden (Man. City);

Jogadora do ano da Liga Inglesa Feminina - Bunny Shaw (Man. City);

Jovem Jogador da Liga Inglesa - Cole Palmer (Chelsea);

Equipa do Ano da Liga Inglesa - Raya (Arsenal), Saliba (Arsenal), Van Dijk (Liverpool), Gabriel (Arsenal), Walker (Man. City), Rodri (Man. City), Declan Rice (Arsenal), Odegaard (Arsenal), Phil Foden (Man. City), Erling Haaland (Man. City) e Ollie Watkins (Aston Villa);

Equipa do Ano da Liga Inglesa Feminina - Keating (Man. City), Greenwood (Man. City), Charles (Man. City), Aleixandri (Chelsea), Wubben-Moy (Arsenal), Hasegawa (Man. City), Cuthbert (Chelsea), Clinton (Tottenham), Shaw (Man. City), Lauren James (Chelsea) e Hemp (Man. City);