O Aston Villa recebeu e venceu o Tottenham por 2-0, na 36.ª jornada da Liga Inglesa, e um dos momentos mais marcantes do encontro aconteceu precisamente após o apito final, quando Emiliano Martínez se dirigiu aos adeptos, em lágrimas, quase que em jeito de despedida.

No clube desde 2020/21, o guardião argentino pode estar de saída, após o último jogo dos «villains» em casa até ao fim da temporada. O último encontro acontece diante do Man. United, de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, a 25 de maio, em Old Trafford.