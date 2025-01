O Aston Villa anunciou esta terça-feira a contratação do lateral-direito do Levante, Andrés Garcia, ganhando assim a corrida ao Sporting pelo jogador.

Não foram revelados ainda quaisquer detalhes da transferência por parte do clube, apenas revelam que o lateral espanhol se junta à equipa «por uma quantia não revelada».

No site oficial do clube, o Aston Villa descreve o jogador valenciano de 21 anos como «enérgico e com faro de golo», onde refere os números do jogador esta temporada: «já marcou três golos e fez três assistências esta época».