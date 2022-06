O Aston Villa oficializou este sábado a contratação de Robin Olsen em definitivo à Roma, de José Mourinho.

O guarda-redes de 32 anos jogou no clube de Birmingham na segunda metade da temporada que agora terminou, mas por empréstimo. Agora muda-se para Inglaterra de forma permanente.

Olsen, internacional sueco, está na terceira experiência na Premier League, depois de já ter representado o Everton e o Sheffield United.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Robin Olsen for an undisclosed fee! ✅