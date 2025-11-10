O Aston Villa anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com o extremo Morgan Rogers.

«O Aston Villa tem o prazer de anunciar que Morgan Rogers assinou um novo contrato com o clube. O jogador da seleção inglesa concordou com um contrato que o manterá no Villa até 2031», pode ler-se no comunicado oficial.

Contratado no início de 2024, ao Middlesbrough, o jogador de 23 anos tornou-se numa peça fundamental da equipa de Unay Emery. Desde então já realizou um total de 86 jogos, tendo apontado 18 golos e 17 assistências.

Na temporada passada, Morgan Rogers foi eleito o melhor jogador jovem em Inglaterra pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA).

