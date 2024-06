O Aston Villa oficializou, este domingo, a contratação de Lewis Dobbin.

Através das redes sociais e em comunicado, os «villans» anunciaram a chegada do avançado de 21 anos, que na última época atuou na equipa principal do Everton. Formado precisamente nos «toffees», o jogador destacou-se num empréstimo ao Derby County, em 2022/23, quando fez cinco golos e seis assistências em 54 jogos.

Sem revelar a duração do contrato, o Aston Villa deu apenas as boas-vindas a Lewis Dobbin.

Leia o comunicado na íntegra:

«O Aston Villa está muito feliz por anunciar a contratação de Lewis Dobbin ao Everton.

Aos 21 anos, realizou o jogo de estreia como profissional em Goodison Park, em 2021, antes de ser emprestado ao Derby County, na temporada de 2022/23. Dobbin era uma presença assídua nas convocatórias do clube, na última época, tendo marcado o primeiro golo na Liga Inglesa frente ao Chelsea.

O avançado representou a Inglaterra em diversos escalões de formação. Bem-vindo, Lewis!»

Aston Villa is pleased to announce the signing of Lewis Dobbin from Everton. 🤝