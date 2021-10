O Tottenham regressou este domingo aos triunfos na Premier League, após três derrotas consecutivas na prova. A equipa de Nuno Espírito Santo impôs-se na receção ao Aston Villa (2-1), em encontro referente à 7.ª jornada da prova.



Hoejbjerg colocou os «spurs» em vantagem, após lance de entendimento com Son (27m), mas os visitantes viram a empatar na segunda parte, por intermédio de Ollie Watkins (67m).



Pressionado pelos últimos resultados na Premier League, o Tottenham conseguiu responder novamente e garantiu o triunfo após iniciativa de Son pela esquerda. O sul-coreano entrou na área, cruzou rasteiro para Lucas Mouras e, procurando evitar o golo, Matt Targett acabou por desviar para o fundo da própria baliza (71m).



Com este resultado, a equipa de NES ocupa o 8.º lugar, com 12 pontos.



No reduto do Crystal Palace, com Ricardo Pereira como suplente não utilizado, o Leicester empatou com a equipa local (2-2). O Brentford garantiu os três pontos na visita ao West Ham (1-2).