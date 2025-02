Chegou ao fim a novela entre Ruben Amorim e Marcus Rashford, sendo que o internacional inglês recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida aos adeptos do Man. United, mas não só.

Cedido por empréstimo até ao fim da temporada, Rashford garantiu que a mudança para os «villains» foi muito fácil e admitiu que o seu principal objetivo é apenas «jogar futebol».

«Agradeço ao Man. United e ao Aston Villa por fazerem este empréstimo acontecer. Aceitar a oferta do Aston Villa foi fácil, admiro a forma como a equipa tem jogado e as ambições do treinador. Só quero jogar futebol e estou muito entusiasmado para começar a jogar. Desejo o melhor para todos no Man. United até ao fim da temporada», pode ler-se.

Veja aqui a mensagem partilhada por Rashford: