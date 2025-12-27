VÍDEO: Aston Villa vence com bis de Watkins e iguala melhor registo do clube
Villans atingiram a marca das 11 vitórias seguidas pela terceira vez na história
O Aston Villa continua imparável e bateu o Chelsea (2-1) na visita a Stamford Bridge. Watkins, que saltou do banco na segunda parte, foi a figura da partida com um bis que permitiu a cambalhota no marcador.
Os «Villans» chegaram à 11.ª vitória seguida em todas as competições, a oitava na Premier League. Esta é a terceira vez na história do clube que atingem este número de triunfos consecutivos. Repetem as «doses» de 1897 e 1914.
EQUALLING A CLUB-RECORD OF 11 CONSECUTIVE WINS! 🔥 pic.twitter.com/pTZZFB6JgW— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 27, 2025
No entanto, em Londres, foi mesmo o Chelsea, que não contou com Enzo Maresca no banco por castigo, quem marcou o primeiro. Na sequência de um canto, o brasileiro João Pedro desviou para o primeiro da tarde.
A resposta do Aston Villa surgiu já na segunda parte. O ouro estava no banco. Ollie Watkins, internacional inglês, entrou aos 59 minutos e precisou apenas de quatro minutos para restabelecer o empate na partida (64m).
A tarde era de Watkins e o ponta-de-lança deu mesmo o triunfo à formação de Birmingham. Na sequência de um canto, o inglês saltou mais alto e de cabeça selou o triunfo para os «Villans».
Com este triunfo, o Aston Villa é terceiro com 39 pontos - apenas a três do líder Arsenal, próximo adversário. O Chelsea, por sua vez, é quinto com 29 pontos, os mesmos que o Manchester United de Rúben Amorim.