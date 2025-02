Aston Villa e Liverpool empataram a dois golos, no jogo de abertura da jornada 26 da Liga Inglesa.

À procura de ampliar para dez os pontos de vantagem sobre o Arsenal (à condição), os comandados de Arne Slot até entrou melhor no encontro e com o contributo de Diogo Jota, colocaram-se mesmo em vantagem.

Após recuperar a bola em zona subida, o internacional português entrou dentro da área e não foi egoísta, servindo Salah para o 1-0, sem qualquer hipótese para o guardião dos «villains».

Só que do outro lado, o Aston Villa mostrou coração e não precisou de muito para confirmar a cambalhota no marcador. Aos 38 minutos, uma enorme confusão dentro da área dos «reds» terminou com o remate certeiro de Tielemans.

Melhor só mesmo a jogada do 2-1, que teve Watkins como protagonista. O internacional inglês começou com um passe para Digne e deslocou-se para o coração da área, onde acabou por responder ao cruzamento do francês e finalizar para a explosão de alegria no Villa Park.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e na segunda parte, o Liverpool conseguiu esboçar uma reação, com o egípcio a servir Alexander-Arnold para o 2-2. À entrada da área, o lateral rematou contra Mings e a bola enganou Martínez, acabando por entrar na baliza.

Com este resultado, o Liverpool soma 61 pontos e pode ver a distância para o Arsenal ser reduzida de dez para oito pontos, caso os «gunners» levem a melhor sobre o West Ham.