O Arsenal anunciou Nuno Tavares como reforço, tal como o Maisfutebol adiantou em tempo oportuno.

O lateral chega a Londres depois de seis épocas no Benfica. O defesa de 21 anos estreou-se pela equipa principal das águias pela mão de Bruno Lage e somou um total de 41 jogos, tendo anotado um golo frente ao P. Ferreira.



Nenhum dos emblemas deu conta do valor da transferência do internacional sub-21 português. No entanto, o nosso jornal sabe que o negócio vai render oito milhões de euros aos cofres dos encarnados, mas pode chegar aos dez milhões mediante determinados objetivos.



Os «gunners» informam apenas que Nuno Tavares «assinou um contrato de longa duração e que vai utilizar a camisola número 20.



O português é, assim, o primeiro reforço do Arsenal para 2021/22.