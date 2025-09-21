Inglaterra
Rúben Dias: «Mourinho no Benfica? Espero que sejam felizes»
Rúben Dias foi titular no empate a um golo entre Arsenal e Manchester City e no final do encontro foi questionado sobre o regresso de José Mourinho ao comando técnico do Benfica, clube que representou durante mais de 12 temporadas, entre os escalões de formação e equipa principal.
Em declarações à flash interview da DAZN, o internacional português desejou a melhor das sortes ao treinador e ao seu «clube do coração».
«Benfica é o meu clube de coração, o meu clube de sempre. Como é óbvio, desejo a melhor das sortes a ambos, quer ao meu Benfica, quer ao mister José Mourinho. Espero que sejam felizes juntos», afirmou.
