Rúben Dias foi titular no empate a um golo entre Arsenal e Manchester City e no final do encontro foi questionado sobre o regresso de José Mourinho ao comando técnico do Benfica, clube que representou durante mais de 12 temporadas, entre os escalões de formação e equipa principal.

Em declarações à flash interview da DAZN, o internacional português desejou a melhor das sortes ao treinador e ao seu «clube do coração».

«Benfica é o meu clube de coração, o meu clube de sempre. Como é óbvio, desejo a melhor das sortes a ambos, quer ao meu Benfica, quer ao mister José Mourinho. Espero que sejam felizes juntos», afirmou.

Assista aqui às declarações de Rúben Dias: