Um golo de Diogo Jota, o 14.º do português nesta Premier League, permitiu ao Liverpool vencer em casa o Watford e elevar para dez o número de vitórias seguidas dos Reds no campeonato e colocar pressão sobre o Manchester City na luta a dois pelo título.

O golo do avançado português foi apontado a meio da primeira parte, através de uma antecipação de cabeça após cruzamento de Joe Gomez da direita. Esse minuto 22 acabou por ser vital para o desfecho do jogo, já que começou com Alisson a negar um golo ao Watford e terminou, na jogada seguinte, com a bola dentro da baliza dos Hornets.

A três dias da visita a casa do Benfica, para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, Jürgen Klopp geriu os índices físicos da equipa. Não abdicou de alguns dos principais jogadores de início, como Jota, Salah, Thiago Alcantara ou Van Dijk, mas deixou no banco outros, como Sadio Mané, Fabinho ou o ex-FC Porto Luis Díaz. Deste trio, Díaz não foi a jogo.

De resto, o Liverpool foi quase sempre dominador: posse de bola esmagadora, duas dezenas de remates, mas alguma imprecisão no último terço e, por isso, só já bem perto do final (89m) é que os Reds resolveram definitivamente a partida. Jota foi descaradamente agarrado por Juraj Kucka na área do Watford e o árbitro apontou para a marca dos onze metros após rever as imagens. Aí, Fabinho bateu de força exemplar e fez o 2-0 final.