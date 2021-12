Bernardo Silva atravessa um dos melhores momentos de forma na carreira e o reconhecimento disso tem sido quase diário nos últimos tempos

Agora, nesta terça-feira, os adeptos do Manchester City elegeram-no como jogador do mês de novembro, isto depois o terem também distinguido nos meses de outubro e setembro. É a primeira vez que o prémio é atribuído em três meses seguidos ao mesmo jogador.

Bernardo Silva obteve 48 por cento do total de votos e ficou à frente de outro português: João Cancelo foi segundo com 35 por cento e Rodrigo fechou o pódio com 17 por cento.

Bernardo Silva estará, pelo menos para já, embalado para somar uma quarta distinção seguida: é que leva três golos nos dois jogos já realizados pelos citizens em dezembro.