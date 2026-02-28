VÍDEO: Beto marca no triunfo do Everton em casa do Newcastle
Avançado guineense marcou em jogo de loucos no St. James' Park
Avançado guineense marcou em jogo de loucos no St. James' Park
O Everton venceu o Newcastle (3-2) no St. James' Park. Beto, ex-Portimonense, marcou um dos golos que pôs fim a uma sequência de duas derrotas seguidas da formação de Liverpool.
A formação visitante abriu o marcador aos 19 minutos. Jarrad Branthwaite, internacional inglês de 23 anos, fez o primeiro do encontro. O golo do empate surgiu já depois da meia hora de jogo.
Jacob Ramsey, médio de 24 anos, marcou para o Newcastle e voltou a colocar tudo igual no encontro. O Everton retomou a liderança logo de seguida, e veio com assinatura lusófona. Nick Pope manchou a pintura e fez uma defesa incompleta. Beto aproveitou e «apenas» encostou para o golo.
Nos instantes finais houve ainda tempo para mais emoção. Na passagem do minuto 82, Jacob Murphy voltou a restabelecer o empate na partida (82m). Porém, logo no minuto seguinte, Thierno Barry devolveu a vantagem ao Everton (83m).
Sem mais golos no encontro, o apito final ditou o regresso às vitórias para o Everton. Com este resultado (3-2), o Everton assume a oitava posição com 40 pontos. O Newcastle, por sua vez, está em 12.º com 36 pontos.
Já o Brentford venceu o Burnley num jogo que teve sete (!) golos. Em casa da equipa de Florentino, ex-Benfica, o português foi suplente utilizado na derrota da formação visitada (4-3).
Mikkel Damsgaard, médio dinamarquês, abriu as contas do jogo relativamente cedo para o Brentford (9m). Igor Thiago, avançado brasileiro que tem estado em destaque, voltou a marcar para dilatar a vantagem (25m).
Kevin Schade, alemão de 24 anos, fez o terceiro das «abelhas» pouco depois da meia hora de jogo (34m). O primeiro do Burnley surgiu ainda na primeira parte, Michael Kayode, defesa italiano, marcou na própria baliza para reduzir a vantagem da própria equipa (45+3m).
No segundo tempo, o Burnley chegou com tudo e conseguiu, inclusive, empatar o encontro. Jaidon Anthony, avançado de 26 anos, reduziu para 3-2 logo aos 47 minutos. Na passagem da hora de jogo, foi o neerlandês Zian Flemming a marcar o golo que colocaria novamente tudo igual (60m).
O Burnley crescia no jogo e chegou, até, a passar para a frente do marcador, mas o golo foi anulado por fora de jogo. O golo da vantagem chegaria, mas do outro lado. Já em tempo de descontos, Damsgaard bisou para devolver a vantagem às «abelhas» (90+3m).
Houve ainda tempo para mais. Ashley Barnes, experiente avançado de 36 anos, marcou o golo que voltou, novamente, a empatar o encontro (90+8m). Porém, o golo foi anulado por mão na bola.
Com este resultado (4-3), o Brentford está no sétimo posto com 43 pontos – a cinco dos lugares europeus. O Burnley, por sua vez, mantém-se em lugar de descida – 19.º com 19 pontos.
No outro jogo da tarde, Evanilson, ex-FC Porto. Saltou do banco para resgatar um ponto para o Bournemouth. Na receção ao Sunderland, as equipas empataram a um golo.
Eliezer Mayenda, avançado espanhol, abriu as contas do jogo pelos «black cats» aos 19 minutos de jogo. Evanilson entrou ao intervalo e acabaria pro se importante. O ex-FC Porto marcou o golo do empate aos 64 minutos.
Com este resultado (1-1), o Bournemouth desce para nono, com agora 39 pontos. O Sunderland, por sua vez, está em 11.º com 37 pontos.