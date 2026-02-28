O Everton venceu o Newcastle (3-2) no St. James' Park. Beto, ex-Portimonense, marcou um dos golos que pôs fim a uma sequência de duas derrotas seguidas da formação de Liverpool.

A formação visitante abriu o marcador aos 19 minutos. Jarrad Branthwaite, internacional inglês de 23 anos, fez o primeiro do encontro. O golo do empate surgiu já depois da meia hora de jogo.

Jacob Ramsey, médio de 24 anos, marcou para o Newcastle e voltou a colocar tudo igual no encontro. O Everton retomou a liderança logo de seguida, e veio com assinatura lusófona. Nick Pope manchou a pintura e fez uma defesa incompleta. Beto aproveitou e «apenas» encostou para o golo.

Nos instantes finais houve ainda tempo para mais emoção. Na passagem do minuto 82, Jacob Murphy voltou a restabelecer o empate na partida (82m). Porém, logo no minuto seguinte, Thierno Barry devolveu a vantagem ao Everton (83m).

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou o regresso às vitórias para o Everton. Com este resultado (3-2), o Everton assume a oitava posição com 40 pontos. O Newcastle, por sua vez, está em 12.º com 36 pontos.

Já o Brentford venceu o Burnley num jogo que teve sete (!) golos. Em casa da equipa de Florentino, ex-Benfica, o português foi suplente utilizado na derrota da formação visitada (4-3).

Mikkel Damsgaard, médio dinamarquês, abriu as contas do jogo relativamente cedo para o Brentford (9m). Igor Thiago, avançado brasileiro que tem estado em destaque, voltou a marcar para dilatar a vantagem (25m).

Kevin Schade, alemão de 24 anos, fez o terceiro das «abelhas» pouco depois da meia hora de jogo (34m). O primeiro do Burnley surgiu ainda na primeira parte, Michael Kayode, defesa italiano, marcou na própria baliza para reduzir a vantagem da própria equipa (45+3m).

No segundo tempo, o Burnley chegou com tudo e conseguiu, inclusive, empatar o encontro. Jaidon Anthony, avançado de 26 anos, reduziu para 3-2 logo aos 47 minutos. Na passagem da hora de jogo, foi o neerlandês Zian Flemming a marcar o golo que colocaria novamente tudo igual (60m).

O Burnley crescia no jogo e chegou, até, a passar para a frente do marcador, mas o golo foi anulado por fora de jogo. O golo da vantagem chegaria, mas do outro lado. Já em tempo de descontos, Damsgaard bisou para devolver a vantagem às «abelhas» (90+3m).

Houve ainda tempo para mais. Ashley Barnes, experiente avançado de 36 anos, marcou o golo que voltou, novamente, a empatar o encontro (90+8m). Porém, o golo foi anulado por mão na bola.

Com este resultado (4-3), o Brentford está no sétimo posto com 43 pontos – a cinco dos lugares europeus. O Burnley, por sua vez, mantém-se em lugar de descida – 19.º com 19 pontos.

No outro jogo da tarde, Evanilson, ex-FC Porto. Saltou do banco para resgatar um ponto para o Bournemouth. Na receção ao Sunderland, as equipas empataram a um golo.

Eliezer Mayenda, avançado espanhol, abriu as contas do jogo pelos «black cats» aos 19 minutos de jogo. Evanilson entrou ao intervalo e acabaria pro se importante. O ex-FC Porto marcou o golo do empate aos 64 minutos.

Com este resultado (1-1), o Bournemouth desce para nono, com agora 39 pontos. O Sunderland, por sua vez, está em 11.º com 37 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Premier League.