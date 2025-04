Já com o regresso ao Championship garantido, o Birmingham segue implacável na League One, terceira divisão do futebol inglês. Ao vencer o Stevenage na noite desta quinta-feira, na 38.ª ronda (0-1), este histórico emblema atingiu os 102 pontos.

Por isso, persegue o recorde estabelecido pelo Wolverhampton em 2013/14, de 103 pontos.

Ao cabo de 43 jornadas disputadas, o Birmingham regista três derrotas e um jogo de atraso face ao Wrexham (2.º), adversário sobre o qual acumula 16 pontos de vantagem. Até ao final do campeonato, o líder e campeão vai medir forças com Mansfield (19.º), Blackpool (10.º) e Cambridge United (23.º). Por isso, o mais certo é o recorde do Wolves cair já na tarde de domingo.

No que diz respeito às contas pela subida ao Championship, o Wrexham está em posição de promoção direta, com dois pontos de vantagem sobre o Wycombe (3.º). De resto, Charlton, Stockport e Leyton Orient também ocupam lugares de play-off.