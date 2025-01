Evanilson, ex-FC Porto, foi operado com sucesso a uma fratura no metatarso, anunciou esta terça-feira o Bournemouth.

«Podemos confirmar que Evanilson passou por um procedimento bem sucedido para curar uma fratura no metatarso, sofrida durante a vitória sobre o Everton (1-0) no sábado», pode ler-se no comunicado oficial.

O avançado barsileiro foi substituído aos 82 minutos na receção ao Everton com algumas queixas. Após exames, ambas as partes avançaram com a operação.

Esta temporada, Evanilson soma um total de cinco golos em 20 jogos com camisola dos cherries.