O Bournemouth, nono classificado da última edição da Premier League, anunciou, na manhã desta segunda-feira, a contratação de Adrien Truffert. O defesa esquerdo chega proveniente do Rennes, de França.

«Estou muito feliz e orgulhoso por juntar-me ao AFC Bournemouth. Senti a confiança do clube em mim desde as primeiras conversas e estou animado para começar. É um sonho para qualquer jogador jogar na Premier League», afirmou Adrien Truffert.

Numa altura em que se fala da possível transferência do defesa esquerdo, Milos Kerkez, para o Liverpool, o Bournemouth adiantou-se e viu no francês uma possível alternativa.

Na temporada passada Adrien Truffert fez 35 jogos ao serviço do Rennes onde apontou 3 golos e 3 assistências.

O jogador de 23 anos conta ainda com uma internacionalização ao serviço da seleção francesa. Em setembro de 2022, jogou 25 minutos na derrota de França frente à Dinamarca (2-0), num jogo a contar para a Liga das Nações.

