Recusou jogar por Portugal e faz história na Premier League aos 19 anos
Eli Junior Kroupi bateu recorde de golos de Robbie Keane e Robbie Fowler após marcar ao Manchester City
Eli Junior Kroupi continua a confirmar o enorme potencial na Premier League. O avançado de 19 anos marcou esta terça-feira no empate frente ao Manchester City (1-1) e passou a somar 13 golos na competição em 2025/26, tornando-se no adolescente com mais golos numa época da Premier League.
O luso-francês superou assim os anteriores máximos de Robbie Keane, que marcou 12 golos pelo Coventry em 1999/00, e de Robbie Fowler, autor da mesma marca pelo Liverpool em 1993/94.
O golo apontado diante da equipa de Pep Guardiola permitiu ainda a Kroupi alcançar outro feito impressionante: tornou-se no primeiro adolescente a marcar, na mesma temporada, às três equipas do pódio da Premier League, depois de já ter faturado frente ao Arsenal (campeão) e Manchester United (terceiro classificado).
Recorde-se que o jovem avançado, elegível para representar Portugal, optou por jogar pela França, algo confirmado esta terça-feira por Roberto Martínez na conferência de imprensa da convocatória portuguesa para o Mundial 2026.