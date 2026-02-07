O Brentford visitou e venceu o Newcastle United (3-2), registando o segundo triunfo seguido na Premier League. Com esta vitória, as «abelhas» aproximam-se dos lugares europeus.

No St James Park, a equipa da casa abriu o marcador pelos pés de Sven Botman (24m). A resposta do Brentford surgiu ainda no decorrer da primeira parte, com direito a reviravolta.

Primeiro Vitaly Janelt, médio alemão, colocou tudo igual já depois da meia hora de jogo (37m). Em tempo de compensação foi a vez de Igor Thiago, avançado brasileiro que tem estado em destaque, completar a cambalhota no marcador (45+2m).

Nos minutos finais, o Newcastle voltou a restabelecer o empate no encontro, através de um golo na cobrança de uma grande penalidade de Bruno Guimarães (79m). Porém, para contrariedade dos adeptos da casa, Dango Ouattara surgiu nos instantes finais para devolver a vantagem ao Brentofrd (85m).

Sem mais golos até final, as abelhas» vencem (3-2) e estão agora no sétimo lugar com 39 pontos – a quatro dos lugares europeus. O Newcastle, por sua vez, não vence há quatro jogos e encontra-se no 12.º lugar, com 33 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Premier League.