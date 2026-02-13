Inglaterra
OFICIAL: Igor Thiago renova com o Brentford até 2031
Avançado brasileiro é o segundo melhor marcador da Liga Inglesa com 18 golos
O Brentford anunciou, esta sexta-feira, a renovação de Igor Thiago até 2031.
Através das redes sociais e em comunicado, o clube confirmou o novo vínculo do avançado brasileiro, que é válido para as próximas cinco temporadas. Contratado ao Club Brugge na época passada, Igor Thiago é o segundo melhor marcador da Liga Inglesa, com 18 golos em 27 jogos e apenas atrás de Erling Haaland (21 golos).
«Sinto que posso melhorar e dar mais pelo clube. Estou a desfrutar de cada dia e cada treino ao máximo. Tem sido uma bela jornada e estou feliz por aqui estar. Adoro o clube e as pessoas que aqui trabalham», afirma.
Assista às declarações de Igor Thiago:
