Oito meses depois, Christian Eriksen voltou a jogar.

Reforço do Brentford, o internacional dinamarquês somou os primeiros minutos com a camisola da equipa da Premier League num encontro particular frente ao Southend United, isto no dia em que completou 30 anos de idade, curiosamente.

Eriksen esteve uma hora em campo e somou uma assistência para golo, na vitória da sua equipa por 3-2.

Christian Eriksen, recorde-se, sofreu uma paragem cardíaca em junho, na derrota da Dinamarca frente à Finlândia no Euro 2020. Rescindiu depois com o Inter e assinou em janeiro pelo Brentford.