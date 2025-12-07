O West Ham de Nuno Espírito Santo não foi além de um empate a um golo na visita ao reduto do Brighton, num jogo em que estiveram em vantagem até bem perto do fim, mas acabaram por não segurar o triunfo.

Numa primeira parte com pouca baliza, o único remate enquadrado pertenceu mesmo à formação londrina, ainda que o nulo se tenha mantido até ao regresso das três equipas aos balneários.

O segundo tempo foi naturalmente mais mexido, o West Ham teve pouca posse de bola, mas conseguiu colocar-se em vantagem aos 73 minutos, por intermédio de Jarrod Bowen. A passe de Wilson, o internacional inglês rematou em esforço e confirmou o primeiro para os visitantes, aflitos na tabela classificativa.

Do outro lado, o Brighton teve sempre maior controlo do jogo e, após ter sido apanhado de surpresa neste lance, voltou à carga. As oportunidades sucederam-se e já em período de compensação, Rutter beneficiou de alguma passividade na área do West Ham e rematou com força para o fundo da baliza.

Um golo que levou à loucura os milhares de adeptos no Amex Stadium, que ainda sonhavam com a reviravolta. Ainda assim, acabou por não chegar e as duas equipas somaram um ponto cada, algo que deixa o West Ham em zona de despromoção.

Os londrinos têm apenas 13 pontos somados em 15 jornadas e estão a dois de Nottingham e Leeds, as duas equipas logo acima dos três do fundo. Já o Brighton é sétimo classificado, com 23 pontos.