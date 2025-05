O Newcastle empatou a um golo no reduto do Brighton e permitiu ao Man. City subir à terceira posição, depois do triunfo sobre o Wolverhampton (1-0) deste sábado.

Em pleno Amex Stadium, os «magpies» tiveram quase sempre o controlo do jogo e apenas permitiram dois remates enquadrados com a baliza de Nick Pope, sendo que um deles deu em golo. Decorria o minuto 28 quando Wieffer assistiu Minteh e o Brighton colocou-se em vantagem no marcador.

O 1-0 manteve-se até ao intervalo e prolongou-se até bem perto do minuto 90, quando o Newcastle beneficiou de uma grande penalidade. Da marca dos onze metros, Isak não tremeu e finalizou para o fundo da baliza.

Este resultado deixa o Newcastle na quarta posição (63 pontos), a um ponto dos «citizens». Já o Brighton ocupa a 10.ª posição, a oito pontos do primeiro lugar de acesso às competições europeias na próxima temporada.

No outro jogo que arrancou às 14h, West Ham e Tottenham também não foram além de um empate a um golo.

O dérbi londrino começou de feição para os «spurs», que chegaram ao golo por intermédio de Odobert. Ainda assim, o West Ham conseguiu responder da melhor forma e o empate surgiu ainda antes dos 30 minutos, graças ao pontapé certeiro de Bowen.

As duas equipas somaram assim um ponto cada uma e mantiveram a 16.ª e 17.ª posições, respetivamente (Tottenham e West Ham).