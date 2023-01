A vida de Nick Anderton mudou há seis meses quando lhe foi diagnosticado um osteossarcoma, uma rara forma de cancro nos ossos. O esquerdino de 26 anos do Bristol Rovers, da League 1 do futebol inglês, realizou então uma cirurgia para remover parte do fémur e tem feito sessões de quimioterapia. Neste processo de recuperação, Anderton contou com o apoio incondicional dos seus companheiros de equipa.

Num gesto de incrível de solidariedade e companheirismo, na passada segunda-feira o plantel e staff do Bristol Rovers quis demonstrar de forma ainda mais visível o apoio a Anderton, após receber uma foto do colega agora careca. Juntos, dirigiram-se a um barbeiro em Clifton, nos arredores de Bristol, e um após o outro raparam o cabelo. Mas o gesto não ficou por aqui. O clube criou uma plataforma online para receber donativos para o futebolista, cujo segundo filho acaba de nascer.

A iniciativa já arrecadou mais de 40 mil euros (37 mil libras) até ao momento e convenceu também adeptos, dirigentes e outros membros da comunidade local a raparem o cabelo, bem como a fazerem donativos; muitos deles são de 16 libras, o número da camisola de Anderton.