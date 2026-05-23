Agora sim, é oficial. Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador da temporada na Liga Inglesa, sucedendo assim a Mohamed Salah.

O internacional português recebeu o maior número de votos por parte dos adeptos e de um painel de especialistas em futebol, sendo que os seguintes jogadores também estavam a lutar pelo prémio: Declan Rice (Arsenal), Gabriel Magalhães (Arsenal), David Raya (Arsenal), Erling Haaland (Man. City), Semenyo (Man. City), Igor Thiago (Brentford) e Gibbs-White (Nottingham Forest).

Bruno Fernandes é o terceiro jogador português a conquistar o prémio de melhor do ano na Liga Inglesa, depois de Cristiano Ronaldo (2006/07 e 2007/08) e Rúben Dias (2020/21).

Recorde-se que, apesar da temporada sem qualquer título pelo Manchester United, o médio igualou o recorde de assistências na prova, numa só época (20), sendo que ainda pode batê-lo na visita ao Brighton, este domingo. Além disso, também já tinha ultrapassado CR7 ao ser eleito pela quinta vez o jogador do ano dos red devils, assim como o melhor jogador da época para os adeptos (Prémio Sir Matt Busby).

No passado dia 8 de maio, Bruno Fernandes foi também distinguido pela Football Writers Association (FWA), associação de jornalistas de futebol em Inglaterra, como o futebolista do ano. Terminou à frente de Declan Rice e Erling Haaland, com 45 por cento dos votos.