O médio português Bruno Fernandes enalteceu, este domingo, após o apuramento do Manchester United na Taça de Inglaterra, a capacidade de sofrimento e de união da equipa para conseguir superar o Arsenal, na 3.ª eliminatória da competição.

«Jogámos com um a menos e sofremos muito, mas sacrificámo-nos como equipa e no fim temos isto», disse Bruno, em declarações à BBC One.

Bruno deu vantagem ao United aos 52 minutos, o Arsenal empatou por Gabriel Magalhães aos 63 minutos, pouco depois da expulsão de Diogo Dalot (61m). A seguir, o guarda-rede Altay Bayindir negou o 2-1 ao Arsenal ao defender um penálti a Martin Odegaard (70m) e fez a diferença ao defender, no desempate, o penálti de Kai Havertz. Bruno elogiou o guardião turco.

«É um grande momento para ele, o primeiro penálti e outra defesa [ndr: no desempate por penáltis] e estamos muito felizes por ele. É difícil ser o segundo guarda-redes, ele veio para aqui para jogar, quando tem a oportunidade dele ele é de primeira classe para nós, ele é de primeira classe no treino, ele está sempre pronto para todos e merece verdadeiramente este momento», afirmou Bruno, que quer que a equipa mantenha os pés assentes no chão, apesar da importante vitória sobre um grande oponente em Inglaterra.

«Eu sei que queremos comemorar e tudo mais, mas o nosso foco é agora no Southampton [ndr: 5.ª feira, 20h, 21.ª jornada]. É aí que temos de sustentar isto. Nos grandes jogos contra Liverpool, Arsenal, todos crescem porque é um grande jogo. Queremos estar nestes grandes jogos, estar envolvidos, no nosso melhor, mas temos também de fazê-lo em Old Trafford, com estes adeptos de novo. Temos de retribuir pelo clube, precisamos de fazer isso a cada semana e a cada jogo», frisou.