Às costas de Bruno Fernandes, o Manchester United venceu esta quarta-feira o Sheffield United, por 4-2, em jogo da 29.ª jornada.

Com a obrigação de vencer para continuar na luta pelos lugares europeus, os red devils, em casa, começaram o jogo da pior maneira. Aos 35 minutos, Onana colocou a equipa em maus lençóis, depois de falhar um passe e ver a bola a acabar nos pés de Bogle. O defesa inglês aproveitou a oferta e rematou forte para o fundo das redes.

Sete minutos depois, Garnacho aparece no corredor esquerdo, cruza para a área e lá aparece Maguire, que cabeceia para o canto inferior da baliza, empatando o jogo mesmo antes do intervalo.

As equipas foram para intervalo e de lá voltaram com vontade para jogar, mas o Sheffield não esperou mais que cinco minutos e Brereton fez o 2-1

Mas foi a partir desse momento que Bruno Fernandes começou a mudar o rumo da partida. Quando o cronómetro chegou à hora de jogo, Dalot marcou um golo, mas, apesar da bola ter entrado, o árbitro apitou falta sobre Maguire e consequente penálti. Na sequência da grande penalidade, Bruno Fernandes foi mais forte e colocou a bola no fundo das redes.

O capitão do Man. United voltou a aparecer e, de pé esquerdo, alguns metros da entrada da área, marcou um golaço digno de guardar e colocou a equipa na frente do marcador pela primeira vez na partida.

Aos 85 minutos Hojlund fez o 4-2, assistência de Bruno Fernandes (quem mais?) e a equipa de Manchester conseguiu garantir três pontos na receção ao lanterna vermelha.

Destaque principal para o internacional português, que soma o quinto jogo consecutivo a marcar, levando um total de sete golos e duas assistências nesta série. No total da época leva 16 golos e 12 assistências.

Em relação à classificação, o Man. United ultrapassa o Newcastle e sobe ao sexto lugar, que dá acesso ao playoff Liga Conferência, somando um total de 53 pontos. O Sheffield está em último lugar, com 16 pontos e vê por um canudo a manutenção na Premier League.

No outro jogo da noite, o Newcastle, adversário direto do Man. United, foi perder a casa do Crystal Palace, por 2-0, e desceu para sétimo lugar. Mateta bisou, aos 55m e 88m, e permitiu aos Eagles consolidar o 14.º lugar, com 39 pontos.