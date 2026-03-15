O Manchester United ultrapassou um teste dos «diabos» na receção ao Aston Villa. Bruno Fernandes – além de espalhar magia – fez duas assistências para bater um recorde de David Beckham.

O primeiro tempo foi muito fraco em termos de oportunidades. Houve, apenas, uma grande oportunidade, que acabou por ser desperdiçada. Diogo Dalot, internacional português, desmarcou-se bem, mas, na cara do golo, atirou por cima.

As equipas recolheram, assim, aos balneários ainda sem golos no encontro. A magia estava por chegar no segundo tempo.

Não foi preciso esperar muito para haver golo. Aos 53 minutos, Bruno Fernandes cobrou um pontapé de canto e serviu Casemiro, que ao primeiro poste cabeceou para o primeiro do encontro.

Com esta assistência, Bruno igualou a marca de Beckham – que detinha o recorde de mais assistências numa edição da Premier pelo Manchester United (15).

Os «villans» não baixaram os braços e procuraram devolver a igualdade ao marcador. Num lance de insistência, a bola sobrou para Ross Barkley (64m), que tirou colocado para o empate. O golo ainda esteve no VAR por possível fora-de-jogo de Amadou Onana, mas a decisão manteve-se.

Mas havia mais história para escrever.

Bruno Fernandes desmarcou Matheus Cunha, que, na cara de Martínez, fez uma bela finalização para devolver a vantagem à equipa da casa, aos 71 minutos.

Com mais um passe para golo, o 16.ª na época para a Premier League, Bruno Fernandes é agora o jogador com mais assistências pelo Man United numa edição da Liga. O português fica a apenas quatro assistências de igualar do recorde geral da Premier, que é partilhado por Thierry Henry e Kevin de Bruyne.

Benjamin Sesko, avançado que tem estado em destaque, saltou do banco ainda a tempo de estabelecer o resultado final (81m). Numa jogada de insistência, o esloveno rematou à meia-volta para o terceiro dos «red devils» - perfazendo o quarto golo nos últimos cinco jogos.

Com este triunfo (3-1), o Manchester United volta às vitórias e vence a luta pelo terceiro lugar, somando agora 54 pontos. O Aston Villa, por sua vez, mantém-se em quarto, com 51 pontos.

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