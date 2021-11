O Wolverhampton regressou este sábado aos triunfos na Premier League, vencendo pela margem mínima o West Ham (1-0), terceiro classificado da prova. Com este resultado, a equipa de Bruno Lage ascendeu ao sexto lugar na tabela classificativa, ultrapassando Manchester United e Brighton & Hove Albion.



Após a derrota frente ao Crystal Palace, o Wolves apresentou-se com cinco portugueses de início (José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence) e um deles fez a assistência para o único golo do encontro, ao minuto 58.



Perto da hora de jogo, Nélson Semedo arrancou para o ataque e tocou para Raúl Jiménez. O mexicano abriu para Daniel Podence, o português devolveu para a entrada da área e o avançado ex-Benfica rematou rasteiro, de primeira, para o poste mais distante. Foi a primeira derrota do West Ham fora de casa.

Nos outros jogos, destaque natural para os desaires do Manchester United e do Brighton & Hove Albion nos redutos de Watford (4-1) e Aston Villa (2-0), respetivamente.



O Newcastle não foi além de um empate a três golos na receção ao Brentford (3-3) e caiu para a última posição da tabela classificativa, face ao triunfo do Norwich City frente ao Southampton (2-1). O Burnley-Crystal Palace terminou igualmente com um empate (3-3).