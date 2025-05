Marcus Edwards deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do Sporting, após ser confirmada a transferência para o Burnley, a troco de 15 milhões de euros.

Através das redes sociais, o avançado inglês recorda a noite no Marquês de Pombal, quando conquistou o primeiro campeonato pelos leões, deixa rasgados elogios a todo o grupo e em especial a Paulinho, o mítico roupeiro do clube, e garante que Portugal será um lugar que irá para sempre chamar de «casa».

«Sportinguistas. Aproveitei cada minuto dos três anos que passei no clube e jogar em Alvalade foi sempre especial. Nunca vou esquecer as memórias que construímos juntos. Estou muito feliz pela "Dobradinha" e era algo que o clube e os adeptos já mereciam, nunca irei esquecer a noite no Marquês de Pombal. Vou ter saudades de todo o staff e jogadores, com uma menção especial ao Paulinho. Vivi os últimos cinco anos em Portugal e é um país que posso chamar "casa". Serei para sempre um sportinguista», pode ler-se.

Veja aqui a mensagem de Marcus Edwards: