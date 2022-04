O Fulham de Marco Silva, líder do Championship inglês, perdeu em casa por 3-1 diante do Coventry, décimo classificado da competição.

Ao intervalo, a equipa visitante já vencia por 2-0, com golos de Michael Rose (20m) e Gyokeres (24m). O Fulham, que teve Fábio Carvalho no onze inicial, ainda reduziu por Reid aos 82 minutos, mas nos descontos O'Hare colocou um ponto final da reação dos homens de Marco Silva.

Apesar da derrota, o Fulham segue confortável na liderança do segundo escalão. Após 40 de 46 jogos, soma 83 pontos, mais dez do que o Bournemouth (menos um jogo) e 16 do que o Nottingham Forest (também tem um jogo a menos), que é terceiro e está fora dos lugares de subida direta à Premier League.

O Fulham poderá consumar matematicamente a promoção no próximo fim de semana.