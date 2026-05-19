O Southampton foi expulso do play-off de promoção do Championship à Premier League, anunciou esta terça-feira a English Football League, após uma Comissão Disciplinar Independente considerar provadas várias infrações relacionadas com gravações não autorizadas de treinos de clubes adversários.

Além da exclusão imediata dos play-offs, os «saints» foram ainda sancionados com uma dedução de quatro pontos a aplicar na tabela do Championship em 2026/27, bem como uma repreensão formal relativamente a todas as acusações.

Na sequência desta decisão, o Middlesbrough foi reintegrado no play-off e vai disputar a final de subida frente ao Hull City, encontro marcado para sábado, 23 de maio.

Segundo a EFL, o Southampton admitiu violações dos regulamentos que obrigam os clubes a agir «com a máxima boa-fé» e que proíbem a observação de sessões de treino adversárias nas 72 horas anteriores aos jogos.

As infrações dizem respeito a encontros frente a Oxford United, Ipswich Town e Middlesbrough, durante a temporada 2025/26, curiosamente, sem vencer qualquer das partidas.

O caso ganhou maior dimensão depois de a imprensa britânica revelar que um elemento do staff do Southampton, identificado como William Salt, terá sido visto nas imediações do centro de treinos do Middlesbrough antes da meia-final do play-off, alegadamente a gravar a sessão da equipa adversária.

O Southampton mantém o direito de recorrer da decisão e a EFL admitiu que o desfecho de um eventual recurso, previsto para quarta-feira, poderá ainda provocar novas alterações na final do play-off.