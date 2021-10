Uma segunda parte terrível estragou o sábado a Marco Silva e ao mundo do Fulham. Os londrinos sofreram quatro golos do Coventry - ao intervalo venciam por 1-0 - e falharam a possibilidade de ascender ao topo deste imprevisível campeonato do Championship.



Um autogolo de Kyle McFadzean colocou o Fulham na frente, aos 18 minutos, e até ao descanso o plano de Marco Silva corria na perfeição.



Nada fazia prever o que veio a seguir: o Coventry empatou logo aos 47 minutos, por Viktor Gyokeres, e a partir daí foi o descalabro dos visitantes. Matt Godden (de penálti), Ian Maatsen e novamente Gyokeres completaram o marcador até aos 4-1.



Refira-se que Marco Silva lançou o compatriota Ivan Cavaleiro aos 68 minutos, enquanto Domingos Quina passou toda a partida no banco de suplentes.



O Coventry ultrapassou mesmo o Fulham na tabela e tem agora 22 pontos, contra 20 dos londrinos.



CLASSIFICAÇÃO DO CHAMPIONSHIP (11 jornadas):



1. Bournemouth, 23 pontos

2. WBA, 22 pontos

3. Coventry, 22 pontos

4. Stoke City, 21 pontos

5. Fulham, 20 pontos