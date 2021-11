A irregular carreira de Andy Carroll vai conhecer nos próximos meses um novo capítulo, ao serviço do Reading.

Em comunicado no site oficial, o emblema do Championship anunciou a contratação do avançado de 32 anos. Carroll chega como jogador livre, já que deixou o Newcastle a custo zero no final da temporada passada, e assinou um contrato válido até... «meio de janeiro de 2022». Curioso, no mínimo.

Além do Newcastle, o internacional inglês já representou na carreira o West Ham, o Liverpool e o Preston North End.

No Reading, atual 16.º classificado do Championship, Carroll vai ser colega do português Lucas João.