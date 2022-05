Jake Daniels, jogador do Blackpool, tornou-se no primeiro futebolista profissional do Reino Unido a assumir publicamente a homossexualidade.

Em declarações à Sky Sports, o jogador de 17 anos conta que foi um alívio assumir a orientação sexual: «Contei à minha mãe e à minha irmã. No dia seguinte jogámos contra o Accrington e marquei quatro golos, era um peso enorme nos meus ombros, foi um alívio enorme.»

«Espero ser um modelo a seguir, para ajudar os outros a sair, se quiserem. Tenho apenas 17 anos, mas estou ciente de que ao assumir, outros talvez possam fazê-lo também», refere Daniels.

Jake Daniels estreou-se profissionalmente esta temporada ao serviço do Blackpool, do Championship.