O Swansea assegurou frente ao Portsmouth a segunda vitória consecutiva para o Championship, algo que apenas aconteceu uma vez na temporada, e Vítor Matos não podia estar mais satisfeito.

Após o encontro, o técnico português reuniu os jogadores no balneário e deixou palavras de motivação a todo o grupo, que com seis pontos somados nas últimas duas jornadas se afastou da luta pela permanência. Vítor Matos destacou a forma de jogar da equipa e a luta que deram frente a um dos adversários diretos nesse mesmo objetivo.

«Apenas dois dias após termos jogado contra uma equipa que também precisa de lutar, conseguirmos jogar desta forma é fantástico. Adorei como vocês defenderam e a forma como trabalharam para a equipa, é isso que precisamos. Temos de desfrutar destes momentos. Não sofremos golos, somámos a segunda vitória consecutiva e agora é continuar», afirmou.

Assista aqui à palestra de Vítor Matos: