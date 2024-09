Há falhanços clamorosos e depois há isto...

Ebou Adams conseguiu fazer quase tudo bem numa arrancada no jogo entre Derby County e Cardif, do Championship (segundo escalão do futebol inglês), até que, para espanto do público, protagonizou aquele que será seguramente um dos falhanços mais inacreditáveis da época, apesar de ainda só estarmos no início.

O médio gambiano acelerou, aproveitou a hesitação do grego Manolis Siopis, ganhou na dividida ao guarda-redes Jak Alnwick, até que... sozinho diante da baliza conseguiu o mais difícil: errar um golo cantado.

Um lance inacreditável, que só não foi mais penalizador porque o Derby County venceu por 1-0 na receção à equipa galesa.

O melhor mesmo é ver o lance.