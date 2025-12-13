O Leicester recebeu e venceu o Ipswich Town por 3-1, num jogo em que Fatawu teve um momento de magia e apontou um dos golos (certamente) candidatos ao próximo Prémio Puskás.

No encontro deste sábado e quando o conjunto da casa já vencia por 1-0, o ex-Sporting recebeu a bola ainda antes do meio-campo, tirou dois adversários da frente e aproveitou o adiantamento do guarda-redes para levantar o estádio. Um autêntico golaço que apanhou todos de surpresa e garantiu uma vantagem mais confortável aos «foxes».

Atualmente na oitava posição do Championship, o Leicester soma 31 pontos e o avançado nigeriano contribuiu com quatro golos e seis assistências, esta temporada.

Assista aqui ao golaço de Fatawu: