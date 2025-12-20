Após um empate arrancado “a ferros” no estádio do Southampton (1-1), na 22.ª jornada do Championship, Frank Lampard, treinador do Coventry, gesticulou de forma enfática na direção dos adeptos da casa, gerando-se de imediato uma enorme confusão no relvado do St. Mary’s.

Lenda do Chelsea e da seleção inglesa, Lampard não conseguiu conter as emoções depois do apito final, acabando mesmo por ser confrontado por Leo Scienza, jogador do Southampton, com quem conversou de forma tranquila.

O pior aconteceu depois, com vários elementos das duas equipas a envolverem-se numa acesa troca de palavras, acompanhada por muitos empurrões. A situação acabou por ficar sanada em poucos segundos, porém.

O encontro terminou com uma igualdade a um golo. Mason-Clark adiantou o Coventry aos 44 minutos, mas a expulsão de Dasilva, no início do segundo tempo, complicou as contas da equipa orientada por Lampard, que sofreu o empate pouco depois, apontado por Wood (56m).

O Coventry lidera o Championship, o segundo escalão do futebol inglês, com 48 pontos, enquanto o Southampton segue no oitavo lugar com 31.