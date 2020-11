Com três portugueses em campo, o Reading perdeu esta tarde no terreno do Bournemouth, por 4-2, em jogo da 12.ª jornada do Championship.

Lucas João abriu o marcador logo aos 4m, de penálti, e chegou ao décimo golo em 12 jogos disputados esta época. O avançado português não evitou, porém, a derrota da sua equipa, que chegou ao intervalo a vencer por 2-0 (Aluko, 43m), mas na segunda parte permitiu quatro golos do adversário: Solanke (56m e 89m), Danjuma (59m) e Cook (77m) fizeram os golos da reviravolta.

Tomás Esteves e Alfa Semedo, cedidos respetivamente por FC Porto e Benfica, jogaram de início, mas acabaram substituídos na segunda parte.