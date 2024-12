Jogaço em pleno Boxing day! O Fulham venceu com reviravolta o dérbi londrino frente ao Chelsea, em Stamford Bridge, numa partida da 18.ª jornada da Premier League. Rodrigo Muniz, aos 90+5, deixou Marco Silva a correr junto à linha lateral.



Desde 1979 que o Fulham não batia o Chelsea fora de portas. Notável!



Em pleno Boxing Day, Enzo Maresca deixou João Félix e Renato Veiga no banco enquanto Pedro Neto foi titular. Os blues, segundos classificados, entraram melhor na partida e abriram o marcador aos 16 minutos por intermédio do «inevitável» Cole Palmer. O internacional inglês driblou dois adversários à entrada da área e atirou rasteiro, com classe, para o fundo da baliza de Bern Leno.



Os «cottagers» reagiram aos 26 minutos numa jogada individual de Bassey que só não marcou porque Robert Sánchez brilhou na baliza do Chelsea - o jogo marcou, de resto, a despedida de Hilário do clube para se juntar à equipa técnica de Tuchel na seleção de Inglaterra.



Se o espanhol brilhou numa baliza, Leno não ficou atrás na outra e fez uma defesa impressionante a cabeceamento de Cucurella na pequena área. A ganhar pela margem mínima, o Chelsea caiu na tentação de recuar e entregar a iniciativa de jogo ao Fulham na segunda metade.



Ainda assim, o conjunto de Maresca começou melhor a segunda parte e deixou dois avisos aos «cottagers». Leno impediu o golo de Enzo Fernández e Colwill teve um golo anulado pouco depois. No entanto, o Fulham cresceu com o decorrer dos minutos e já depois de Robinson ter desperdiçado o empate na cara de Sánchez, Marco Silva lançou para jogo Harry Wilson, Cairney e Muniz.



Substituições que ajudaram o Fulham, uma vez que Wilson igualou a contenda com um cabeceamento fácil na pequena área após assistência de Castagne aos 82 minutos. Jadon Sancho liderou a resposta do Chelsea, mas esbarrou novamente em Leno, inspirado esta tarde.



O jogo parecia que iria terminar empatado quando Robert Sánchez bateu longo, o Fulham ganhou a segunda bola e saiu rapidamente em transição. Com espaço no corredor direito, Lukic serviu de bandeja Rodrigo Muniz para o 2-1 final aos 90+5.



De orgulho ferido, o Chelsea ainda teve oportunidade para resgatar um ponto da partida porém, Leno evitou o festejo de Nkunku com uma grande estirada.



Marco Silva e o Fulham assinaram história no dia mais emblemático do futebol inglês. Os «cottagers» chegaram aos 28 pontos e igualaram o City no sétimo lugar enquanto o Chelsea é segundo, mas pode perder terreno para o líder Liverpool, viu Forest e Newcastle aproximarem-se e pode ser ultrapassado pelo Arsenal.