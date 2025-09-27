O Chelsea perdeu por 3-1 na receção ao Brighton e somou a segunda derrota consecutiva para a Liga Inglesa, assim como o terceiro jogo sem ganhar para a competição.

A poucos dias de receber o Benfica para a segunda jornada da Liga dos Campeões, os «blues» até entraram melhor no encontro e com alguma naturalidade colocaram-se em vantagem, graças ao golo de Enzo Fernández.

Só que tudo mudou após o regresso dos balneários e a segunda parte transformou-se num autêntico pesadelo para Enzo Maresca. Após ter jogado 40 minutos em inferioridade numérica frente ao Man. United, o Chelsea voltou a ficar reduzido a dez elementos, após o vermelho direto mostrado a Chalobah.

A partir daqui, o Brighton tomou conta do jogo e Welbeck restabeleceu a igualdade no marcador aos 77 minutos, após assistência de Menteh. Um lance que serviu de mote para o que acabou por acontecer no período de compensação, quando De Cuyper concluiu um lance coletivo de pura classe dos «seagulls» e levou ao desespero os milhares de adeptos presentes em Stamford Bridge.

Os 11 minutos de compensação dados pelo árbitro foram suficientes para Welbeck chegar ao «bis» e acabar com as dúvidas no resultado, garantindo o regresso às vitórias do Brighton para a Liga Inglesa.

Este resultado deixa as duas equipas com os mesmos oito pontos na tabela classificativa, sendo que o Chelsea vira agora atenções para a Champions e para o regresso de José Mourinho a uma casa que bem conhece.