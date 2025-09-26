Atenção, Benfica: Cole Palmer de fora entre duas a três semanas
Internacional inglês falha receção do Chelsea às águias para a Liga dos Campeões
Cole Palmer vai falhar a receção do Chelsea ao Benfica para a Liga dos Campeões, marcada para 30 de setembro.
O internacional inglês saiu lesionado na derrota por 2-1 frente ao Manchester United, do passado domingo, e vai ficar de fora entre duas a três semanas. A informação foi confirmada por Enzo Maresca, treinador do Chelsea, na antevisão ao encontro com o Brighton.
«Decidimos proteger um pouco o Cole Palmer, para que ele não piore. Optámos por deixá-lo descansar nas próximas duas a três semanas, até a pausa internacional, só para ver se com esse descanso ele consegue se recuperar 100 por cento», afirmou.
Enzo Maresca confirmou também as lesões de Tosin Adarabioyo, que, ao que tudo indica, também ficará de fora até à pausa internacional, e de Wesley Fofana, que sofreu uma concussão no jogo frente ao Lincoln City, para a Taça da Liga Inglesa.
Recorde-se que o Chelsea recebe o Benfica na próxima terça-feira, num jogo a contar para a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.
