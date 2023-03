O Chelsea alcançou este sábado a terceira vitória consecutiva, a segunda na Premier League, ao triunfar em casa do Leicester, por 3-1.

Os blues adiantaram-se no marcador logo aos 11 minutos, com um grande remate de Ben Chilwell, assistido por Koulibaly.

João Félix voltou a ser titular na equipa londrina e esteve em evidência: primeiro atirou ao poste e aos 34 minutos marcou mesmo, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

Pouco depois, no entanto, o internacional português esteve ligado ao empate. Perdeu a bola em zona proibida, Ricardo Pereira, titular nos foxes, deu em Daka e o avançado rematou sem hipóteses para Kepa.

Só que ainda antes do intervalo o Chelsea voltou a colocar-se em vantagem: a assistência de Enzo Fernández, antigo médio do Benfica, foi sensacional e a finalização de Kai Havertz não ficou atrás.

Na etapa complementar, já sem Félix, o conjunto de Graham Potter fechou o resultado a 12 minutos dos 90, por Kovacic.

Com este resultado, o Chelsea segue no décimo lugar da Premier League, com 37 pontos. O Leicester é 16.º, com 24.

Em Londres, o Tottenham ganhou na receção ao Nottingham Forest (3-1), com Pedro Porro em destaque. O lateral-direito contratado ao Sporting foi titular e assistiu Harry Kane para o 1-0, aos 19 minutos. O mesmo Kane bisou aos 35 minutos, de penálti.

Que bola de Pedro Porro 👌 Já assiste na Premier

⁰#PremierELEVEN pic.twitter.com/wAEh0tSL8h — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 11, 2023

Heung-Min Son ampliou para 3-0 pouco depois da hora de jogo, antes de Joe Worrall reduzir para o Forest, para 3-1. Nos descontos, diga-se, Andre Ayew desperdiçou o penálti que reduziria para 3-2.

Em Liverpool, o Everton, sem Rúben Vinagre, bateu o Brentford por 1-0, ao passo que Leeds e Brighton empataram a duas bolas.