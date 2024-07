Enzo Fernández pediu desculpas pessoalmente aos colegas de equipa do Chelsea na sequência do vídeo que circulou nas redes sociais do médio, juntamente com os colegas da seleção argentina, a entoar cântico racistas contra a França.

A situação ocorreu durante os festejos da albiceleste após a conquista da Copa América, e merecem críticas públicas de alguns companheiros de Enzo nos blues, como Wesley Fofana.

Segundo a imprensa inglesa, o mal-estar dos jogadores franceses do Chelsea com Enzo era grande, mas a situação ficou sanada esta segunda-feira, dia em que o antigo médio do Benfica regressou ao trabalho.

De acordo com a Sky Sports, informação depois corroborada pelo The Telegraph e pela BBC, Enzo retratou-se junto dos colegas e o pedido de desculpas foi aceite.

Além disso, o internacional argentino comprometeu-se ainda a doar uma verba significativa a uma instituição de caridade antidiscriminação. O Chelsea, de resto, tinha aberto um processo disciplina contra o futebolista, mas não tomará mais nenhuma medida.